Парубій заявляє, що наявність коаліції несуттєва для роботи Ради

Наявність коаліції для роботи Верховної Ради не є суттєвим фактором.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

Він наголосив, що з приводу наявності коаліції у парламенті «є багато маніпуляцій».

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За словами Парубія, «дехто намагається ходити по кабінетах і шукати нібито десь заховані списки членів коаліції». Маніпуляцією він назвав нарікання про відсутність у двох фракціях - БПП та «Народний фронт» - 226 депутатів, наголошуючи, що «в коаліцію входить багато і позафракційних депутатів».

В той же час Парубій відмовився назвати кількість депутатів в коаліції. Він зазначив, що в його функції як голови ВР не входить підрахунок членів коаліції.

При цьому спікер зауважив, що «насправді наявність достатньої кількості депутатів в коаліції не має суттєвого значення, бо коаліція свою ключову функцію вже виконала, обравши уряд і прем’єр-міністра України».

«Вся подальша робота парламенту - це збір голосів під те чи інше питання в різних конфігураціях», - додав голова Верховної Ради.