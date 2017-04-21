В МЗС РФ обурені забороною на в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії

У Міністерстві закордонних справ РФ обурені забороною на в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії Ашоту Джазояну після незаконного відвідування ним Криму.

Про це йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства, текст якого має УНІАН.

«Офіційний Київ продовжує вживати репресивних заходів проти російських журналістів. Черговим, що цілком вписується в загальну канву послідовних порушень свободи слова, кричущим актом стало рішення СБУ про заборону на в'їзд на територію України на три роки секретареві Спілки журналістів Росії Джазояну», - йдеться в документі.

Читайте такожМЗС України відреагувало на проведення окупантами в Криму "економічного форуму"

У МЗС РФ вдають, що не розуміють, чому заборону на в'їзд для нього запроваджено після відвідування окупованого Криму.

«Це рішення з усією очевидністю суперечить фундаментальному принципу свободи ЗМІ», - йдеться в документі.

МЗС РФ розраховує на оперативну реакцію на подію з боку профільних міжнародних інституцій, насамперед Офісу представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, в'їзд Джазояну до України заборонено строком на три роки за систематичні порушення українського законодавства щодо перетину кордону України під час візитів до окупованого Криму.