В МЗС РФ обурені забороною на в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії

06:40, 21 квітня 2017
Політика
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У Москві не розуміють, чому росіяни, які відвідують Крим, стають персонами нон ґрата.

"Київ продовжує вживати репресивних заходів проти російських журналістів", - заявило МЗС / Фото bloknot.ru

У Міністерстві закордонних справ РФ обурені забороною на в'їзд до України секретареві Спілки журналістів Росії Ашоту Джазояну після незаконного відвідування ним Криму.

Про це йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства, текст якого має УНІАН.

«Офіційний Київ продовжує вживати репресивних заходів проти російських журналістів. Черговим, що цілком вписується в загальну канву послідовних порушень свободи слова, кричущим актом стало рішення СБУ про заборону на в'їзд на територію України на три роки секретареві Спілки журналістів Росії Джазояну», - йдеться в документі.

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У МЗС РФ вдають, що не розуміють, чому заборону на в'їзд для нього запроваджено після відвідування окупованого Криму.

«Це рішення з усією очевидністю суперечить фундаментальному принципу свободи ЗМІ», - йдеться в документі.

МЗС РФ розраховує на оперативну реакцію на подію з боку профільних міжнародних інституцій, насамперед Офісу представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, в'їзд Джазояну до України заборонено строком на три роки за систематичні порушення українського законодавства щодо перетину кордону України під час візитів до окупованого Криму.

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Теги: #Крим#Росія