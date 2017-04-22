Депутати від "Народного фронту" чинять тиск на суддю, який обирає запобіжні заходи Мартиненку та Переломі - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявили, що народні депутати від партії "Народний фронт", зловживаючи своїм статусом, чинять тиск на суддю Олександра Бобровника, який обирає запобіжні заходи екс-народному депутату Миколі Мартиненку та першому заступнику голови НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що під час судового засідання 21 квітня у приміщенні Солом'янського райсуду Києва, були присутні більше десяти депутатів та декілька міністрів від партії "Народний фронт".

«Деякі з них поводилися вельми зухвало, погрожували судді та прокурорам. Зокрема, депутати Логвинський та Пинзеник заявили слідчому судді Бобровнику, що його очікує «доля суддів Кирєєва та Чауса»», - стверджують у НАБУ.

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«Деякі інші заяви присутніх у залі суду політиків на адресу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зокрема й про те, що новостворені антикорупційні органи відпрацьовують "замовлення Кремля", "розвалюють коаліцію" та переслідують "героя Майдану", взагалі виходили за межі здорового глузду та етики державного діяча», - наголосили в НАБУ.

У зв’язку з цим Національне антикорупційне бюро закликає керівництво партії "Народний фронт", яка «входить до правлячої коаліції та несе пряму відповідальність за долю країни», вгамувати своїх однопартійців, оскільки вони своєю поведінкою не лише заважають правосуддю, але й знищують ті крихти довіри, які ще лишилися в суспільства до державних інституцій.

У НАБУ нагадали, що 20 квітня детективи бюро та прокурори САП затримали екс-голову Мартиненка та Перелому за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації») та ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України, через які ДП «СхідГЗК» завдано збитків на суму 17,28 млн дол США.

Як повідомляв УНІАН, за версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що не має 300 млн грн для внесення застави і вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

21 квітня 15 народних депутатів та 4 міністри висловилися за взяття на поруки Мартиненка.

Солом'янський райсуд сьогодні розглядає клопотання САП про обрання запобіжного заходу Мартиненку у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.

Також сьогодні о 12.00 Солом'янський райсуд розглядатиме клопотання про обрання Переломі запобіжного заходу. Керівник САП Назар Холодницький заявляв, що прокурори проситимуть суд призначити Переломі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн грн.