Через російський кредит Україна може піти з молотка за білоруським сценарієм?

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ вважає, що "московський" кредит може призвести Україну до повторення "білоруського сценарію".

«За прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО Україна може повторити сценарій Білорусі, яка під борговим тиском Росії втратила контроль над власною газотранспортною системою та низкою стратегічних підприємств», - цитує А.КИСЛИНСЬКОГО прес-служба Президента України.

Він нагадує, що спочатку Росія різко підвищила ціни на газ для Білорусі, а коли в країні почались проблеми з бюджетом та економікою, Москва «люб`язно» запропонувала обміняти дешевий газ на білоруську трубу. Далі боргова петля затягувалася: «газова» залежність змінилася «кредитною».

У серпні 2007 року ЗМІ повідомляли, як Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив: «Росія хоче приватизувати не тільки окремі підприємства, навіть безплатно їх прихопити. Вони хотіли б приватизувати усю країну!».

«При цьому Москва навідріз відмовилась переглядати газову угоду з Білоруссю. Натомість запропонувала кредити в обмін на пільговий продаж білоруських підприємств інвесторам з РФ. Зрештою, наприкінці 2007 р. Білорусь у Москві підписала угоду про держкредит на 1,5 млрд. дол., а три місяці тому - ще на 2 млрд. дол.», - нагадав А.КИСЛИНСЬКИЙ.

За його словами, «Росія ще до початку перерахування кредитних коштів вимагатиме жорстких гарантій - від застави майна до пільгового продажу держпідприємств. Таким чином Росія по суті поверне собі цей кредит ще до того, як надасть його Україні».

А.КИСЛИНСЬКИЙ підкреслив, що навіть ті окремі моменти таємних переговорів, які стали відомі громадськості завдяки вільній пресі, повинні насторожити суспільство.

«Зокрема, в обмін на кредити Росія вимагає ратифікації угоди про «нульовий варіант», визнання Україною частини боргів СРСР, вирішення спірних, на думку російської сторони, питань з власністю на території України, у т.ч. продовження перебування Чорноморського флоту РФ, - уточнив заступник глави Секретаріату. - Не виключено, що далі у списку: передача Росії контролю над українською трубою, пільгова приватизація стратегічних українських підприємств. Вже зараз російська сторона виявила зацікавленість до «Укртелекому», «Енергоатому», «Одеського припортового заводу» та «Промінвестбанку».

А.КИСЛИНСЬКИЙ переконаний, що прем`єр невідкладно повинна прозвітувати громадськості про реальні умови «московського» кредиту, а також про всі таємні переговори з Кремлем, які Ю.ТИМОШЕНКО веде протягом останнього часу.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила інформацію про переговори щодо виділення Росією кредиту для України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає неприпустимим кулуарні домовленості уряду України щодо відкриття в Росії кредитної лінії.