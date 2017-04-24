У НАЗК визначились, коли візьмуться за перевірку е-декларацій президента та членів уряду за минулий рік

Національне агентство з питань запобігання корупції із завтрашнього дня розпочне перевірку е-декларацій президента та членів уряду за 2016 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні НАЗК у понеділок.

Згідно з ним, з 25 квітня розпочинається 60-денний термін обов’язкової перевірки е-декларації президента України, а також голови уряду та членів Кабінету міністрів.

Читайте такожГолова НАЗК вважає власною заслугою проведення двох хвиль е-декларування

Крым того, сьогодні члени НАЗК не змогли затвердити результати перевірки е-декларацій високопосадовців за 2015 рік і продовжили цей термін ще на 30 днів.

Слід зазначити, що провину за те, що сьогодні не вдалося затвердити ці результати один на одного перекладали голова НАЗК Наталія Корчак та член НАЗК Руслан Радецький.

Як заявила журналістам Корчак, результати перевірки декларацій не можна було сьогодні затвердити, оскільки в процесі їх перевірки НАЗК досі не вдалося отримати відповідей на запити, направлені Державній фіскальній служби та Мін’юсту. Провину за це вона поклала на Радецького, який, за її словами, відповідає за співпрацю з цими структурами і не зміг організувати роботу з доступу до реєстрів цих структур з боку НАЗК.

Натомість Радецький заявив журналістам по завершенню засідання НАЗК про те, що саме Корчак несе відповідальність за зрив затвердження декларацій високопосадовців, оскільки, за його твердженням, саме вона відповідає за організацію доступу до баз даних Мін’юсту та ДФС з боку НАЗК.

Друга хвиля електронного декларування в Україні закінчилася 31 березня, проте через технічні проблеми в системі Реєстру її продовжено до 1 травня.