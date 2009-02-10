У Ющенка заїкнулись про відставку Черновецького

У Секретаріаті Президента України не виключають відсторонення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

За його словами, такий варіант можливий, якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і надалі прийматиме рішення в порушення законодавства, в тому числі й щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Р.ЖУКОВСЬКИЙ нагадав, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО вже не в перше скасував рішення голови КМДА щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств та комунальних установ, оскільки вони були ухвалені з порушенням законодавства.

При цьому, за його словами, Президент чітко дав зрозуміти, що вживатиме всіх необхідних заходів у межах своїх повноважень, щоб не допустити «я б сказав, нахабного порушення законодавства» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ – від прокурорського реагування до відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади.

При цьому Р.ЖУКОВСЬКИЙ зазначив, що, на його думку, у разі відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади голови КМДА, не відбудеться порушення законодавства, зокрема закону про столицю, відповідно до якого посада мера суміщається з посадою голови КМДА. «В будь-якому разі не можна порушувати закон, навіть якщо розумієш обмеження адміністративної відповідальності», - сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже тричі видавав розпорядження про значні підвищення комунальних тарифів для юридичних осіб. У свою чергу, Президент тричі зупиняв їхню дію.

Крім того, у Києві з 1 лютого почалося поетапне підвищення комунальних тарифів для населення.

9 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО пообіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

«Я не можу підтримати політику міста, коли йде безпардонне підвищення тарифів на послуги, на тепло, на водовідведення, квартплату», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що вже не першим своїм указом зобов`язує мера Києва привести комунальні тарифи у відповідність до обґрунтованих норм.

«Я очікую від київської мерії більш продуманої лінії. Якщо цієї лінії не буде, очевидно, треба звернутися до Генеральної прокуратури, інших служб, щоб вони зробили відповідні перевірки та висновки щодо дотримання законності по даних питаннях», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що існують рекомендації про рівень тарифів із урахуванням собівартості та доходності, і ще раз закликав керуватися цими рекомендаціями.

«Вони дають відповідь, як забезпечити на доступних умовах постачання послуг і роботу ЖЕКів. Я би дуже хотів, щоб мене почули у місцевій владі. Якщо цього не буде, я буду вживати більш жорсткі кроки», - сказав Президент.