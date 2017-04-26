Німецький політик вчетверте проігнорував протести України, відвідавши окупований Крим
Маурер прибув на півострів у складі делегації політиків, бізнесменів і журналістів з Німеччини.
Німецький політик Андреас Маурер четвертий раз незаконно приїхав на територію тимчасово окупованого Криму.
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Про візит політика повідомило агентство "Крыминформ".
Як повідомляють, Маурер прибув на півострів у складі делегації політиків, бізнесменів і журналістів з Німеччини. Він є членом фракції "Лівих" парламенту німецького міста Квакенбрюк.
У Сімферополі він зустрівся з самопроголошеним "головою" Криму Сергієм Аксьоновим.
Маурер вже не вперше відвідує анексованый півострів. У червні 2016 посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав МЗС Німеччини засудити візит політика.
У березні 2017 року через візит Маурера Україна передала ноту протесту в МЗС Німеччини.