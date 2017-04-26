Порошенко запросив Лукашенка приїхати в Україну з візитом влітку

19:53, 26 квітня 2017
Політика
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Лукашенко запрошення прийняв.

Лукашенка український президент запросив із візитом влітку / president.gov.ua

Глава Української держави Петро Порошенко запросив президента Білорусі Олександра Лукашенка відвідати Україну з візитом влітку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

«Глава Української держави запросив білоруського колегу відвідати Україну з візитом влітку, і Олександр Лукашенко прийняв запрошення», - йдеться в повідомленні.

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Порошенко зазначив, що порядок денний україно-білоруської співпраці є надзвичайно широким.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, президенти України і Білорусі на Чорнобильській АЕС разом взяли участь у заходах до 31-х роковин Чорнобильської аварії.

Потім на території Білорусі, у президентській резиденції "Прип'ять" у Гомельській області, відбулися переговори Порошенка і Лукашенка.

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Теги: #Порошенко і Лукашенко