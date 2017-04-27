Геращенко анонсувала перевірку списку ув'язнених, які не бажають повертатися в ОРДЛО

Верифікація затриманих громадян, які не хочуть повертатися на окупований Донбас, розпочнеться 28 квітня.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Верифікація заяв осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати в рамках закону заради звільнення наших заручників, і при цьому ці особи відмовляються їхати в ОРДЛО, розпочнеться 28 квітня», - написала вона.

Геращенко нагадала, що верифікація повинна була розпочатися 18 квітня, однак через позицію бойовиків зірвалася. «Сподіваюся, 28 квітня обійдеться без сюрпризів, верифікація розпочнеться, і це наблизить нас до звільнення заручників», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися залучити СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську до процесу фіксації відмов затриманих осіб переміщатися на тимчасово окуповані частини Донбасу в рамках обміну полоненими.

Однак 19 квітня Геращенко заявила, що напередодні контрольовані Росією бойовики заблокували процес обміну заручників. «Процедура верифікації так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього", - поінформувала вона.

Вчора, 26 квітня, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ погодили процедурні питання щодо верифікації затриманих громадян, які не хочуть повертатися на окупований Донбас.

За даними Геращенко, майже 500 осіб зі списку терористів "Л/ДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній території Україні.