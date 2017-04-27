"Уранова схема": апеляцію на запобіжний захід Мартиненка суд розгляне 3 травня

Суд 3 травня розгляне апеляційну скаргу прокурора щодо звільнення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка на поруки.

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Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва, «розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно колишнього народного депутата України М.Мартиненко, призначено на 3 травня 2017 року (11 год. 20 хв.), зал судового засідання № 201».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненко в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «Східгзк» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольної затриманому екс-депутата, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, в результаті чого держпідприємству в 2014-2016 роках було завдано збитків у розмірі 17,28 млн доларів.

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Мартиненко повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У свою чергу Мартиненко заявив, що вважає відкрита проти нього кримінальну справу політично мотивованою.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненко на поруки 15 народних депутатів і міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави в 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненка запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів і народних депутатів.