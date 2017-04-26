САП вимагає відправити Мартиненка під варту із правом внесення застави в 300 мільйонів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура сьогодні подала до Апеляційного суду Києва скаргу на рішення слідчого судді Солом’янського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби САП у Facebook.

«Сьогодні, 26 квітня, прокурори САП подали до Апеляційного суду міста Києва скаргу на рішення слідчого судді Солом’янського суду від 22 квітня 2017 року про обрання запобіжного заходу Миколі Мартиненку, який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України», - йдеться в повідомленні.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що «з юридичної точки зору обраний запобіжний захід не відповідає ні тяжкості вчиненого злочину, ні заявленим у клопотанні ризикам, які є значно ширшими, ніж було озвучено у засіданні».

«Цим рішенням було фактично легалізовано тиск на суд з боку народних депутатів, як інструмент спонукання до прийняття певного рішення, а точніше - обмеження у виборі запобіжного заходу з боку судді», - переконаний Холодницький.

САП вимагає скасування рішення суду першої інстанції та постановлення нового рішення, в якому просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з альтернативою внесення застави 300 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

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22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

За інформацією НАБУ, у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів ДП «СхідГЗК» детективи НАБУ вже повідомили про підозру п’ятьом особам (двоє організаторів, двоє пособників і один виконавець злочинної схеми).

Крім екс-депутата, про підозру повідомлено в.о. генерального директора ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» та генеральному директору ДП «СхідГЗК».

П’ятій особі - одному з керівників державного концерну «Ядерне паливо», до якого входить ДП «СхідГЗК», - повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться поза межами України, оскільки ця особа ще у березні покинула територію України та досі не повернулася.