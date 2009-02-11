Ляпіна зізналася, чого страшно боїться славна фракція НУ-НС

Народний депутат Ксенія ЛЯПІНА фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) сумнівається, що у депутата Романа ЗВАРИЧА “є хоч якісь шанси обійняти посаду міністра юстиції України”.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

Коментуючи заяву Р.ЗВАРИЧА в ефірі “5 каналу” про те, що Рада національної безпеки й оборони є некомпетентною розглядати економічні питання, К.ЛЯПІНА зазначила, що “його коментарі трошки дивують”. “Вони дуже стали схожими на процес ставання на коліна перед прем’єр-міністром України”, - сказала вона.

На запитання, чи не зумовлені такі заяви тим, що Р.ЗВАРИЧА називають як претендента на посаду міністра юстиції України, К.ЛЯПІНА відповіла, що “цього не буде”. Вона зазначила, що “наша славна фракція (йдеться про НУ-НС) страшно боїться приходу наступного за списком депутата – голову Рівненської облдержадміністрації Віктора МАТЧУКА, який є членом “Єдиного центру” (УНІАН: у разі обрання когось із депутатів до уряду, він складає депутатські повноваження, а в парламент проходить наступний за списком блоку депутат). За її словами, “всі політичні сили, які входять в нашу фракцію докладуть всіх зусиль, щоб жоден депутат не дай Боже, не пішов в уряд, бо дуже переживають, що поповниться “Єдиний центр”.

К.ЛЯПІНА зазначає, що після заяв Р.ЗВАРИЧА виникає запитання, чи не “приєднується він до так званої “дебільної коаліції”. Вона нагадала, що саме Р.ЗВАРИЧ дав таке визначення коаліції і юридично обґрунтовував її неспроможність.