У Мінкульті Польщі кажуть про законність демонтажу пам'ятника воїнам УПА

У Міністерстві культури та національної спадщини Польщі заявляють, що демонтаж пам'ятника воїнам УПА в польському селі Грушовичі - законний. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Демонтаж незаконно встановленого у 1994 році пам’ятника УПА на муніципальному кладовищі у Грушовичах неподалік Перемишля є законним", - заявили у міністерстві і відзначили, що "пам’ятник зведений із порушенням чинного у Польщі законодавства, без отримання відповідних дозволів від місцевої влади".

Крім того, у міністерстві зазначили, що "демонтаж незаконно встановленого пам’ятника відбувся відповідно до чинного законодавства". "Відповідне Рішення війта (ґміни Стубно) прийнято згідно із законом від 8 березня 1990 року про самоврядування ґмін. Таким чином, ця акція була проведена у відповідності до закону, хоча для деяких представників української сторони цей факт, можливо, важко прийняти, особливо напередодні відзначення річниці операції "Вісла", - заявляє Мінкультури Польщі.

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У відомстві також додали, що "проти пам’ятника у тій формі виступала Рада охорони пам’яті боротьби та мучеництва, з якою також встановлення пам’ятника не консультувалося".

"Українській стороні - Державній міжвідомчій комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України - неодноразово були направлені листи про заходи з метою врегулювання правового статусу згаданого пам’ятника, що був одним із багатьох подібних незаконно встановлених на терені Польщі пам’ятників прославляння членів УПА, які мають символічне значення і не пов’язані з місцем поховання", - стверджують у польському міністерстві.

Крім того, як зазначається, "листи із подібним змістом направляло від минулого року також українській стороні Бюро увічнення боротьби та мучеництва Інституту національної пам’яті Польщі". "Однак також ці дії не дали очікуваного результату", - заявили у відомстві.

Міністерство культури зазначило, що демонтаж пам’ятника було проведено відповідно до прийнятого війтом ґміни Стубно Янушем Слабіцьким рішення через "неврегульований правовий статус та обґрунтовані протиріччя, які викликало як послання, так і елементи оздоблення пам’ятника".

Відомство також відзначило: "Польська сторона вважає, що кожен убитий або полеглий в результаті воєн та політичних репресій на території Польщі (як і України) має право на гідне увічнення та спочинок. Міністерство відкрите до діалогу з українською стороною у питаннях увічнення та організації гідного поховання населення української національності, могили якого розташовані на терені Польщі, за умови, що вирішення спірних питань відбудеться у дусі порозуміння та діалогу, відповідно до чинного у Польщі законодавства та згідно із положеннями Угоди між урядами Польщі та України про охорону місць пам’яті і спочинку жертв війни та політичних репресій, підписаної у Варшаві 21 березня 1994 року".

Водночас Міністерство культури Польщі заявляє, що з польської сторони "не буде дозволу на функціонування у громадському просторі встановлених з порушенням чинного на терені Польщі законодавства пам’ятників "слави Української повстанської армії", метою яких є прославляння збройного формування, відповідального за злочини, вчинені проти тисяч, здебільшого беззахисних, польських громадян".

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Як повідомлялося, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".

У МЗС України назвали провокацією руйнування українського пам'ятника в Польщі. "В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції "Вісла" - очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати", - заявили в МЗС.

При цьому в міністерстві вважають, що Україна та Польща мають спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому не було дій подібного роду.

МЗС пообіцяло звернутися до польської сторони за офіційними роз'ясненнями й узгодити подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті з 1994 року.

"Вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію вищезгаданої угоди", - йдеться у коментарі.