"Повернення в європейську колиску": Порошенко спрогнозував дату набрання чинності "безвізу"

Президент України Петро Порошенко очікує набуття чинності безвізового режиму для громадян України з боку Європейського Союзу 11 червня.

Читайте такожПорошенко розповів, на що витратять $1,5 мільярда Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відвідання Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України.

«Ми - Україна, її народ, її влада - вибороли безвізовий режим для поїздок до Євросоюзу. Сьогодні ми можемо наголосити, що ми чекаємо 11 травня рішення Ради ЄС, яке надає Україні, кожному українському громадянину, який має біометричний паспорт, право безвізового перетину (кордону з ЄС)», - сказав він.

«Це надзвичайно важливе для нашої країни рішення, це рубікон, коли ми переходимо від «Російської імперії» і повертаємося до нашої європейської колиски. 11 червня це рішення (про надання Україні безвізового режиму з ЄС – УНІАН), стукаю по дереву, має вступити в силу - і українці зможуть вільно подорожувати», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав надання Україні безвізового режиму. Це рішення ще має бути затверджено Радою Євросоюзу, засідання якої відбудеться 11 травня, з подальшим підписанням в Європарламенті президентами ЄП та Ради ЄС.