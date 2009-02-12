Експерт бачить на місці Пинзеника людину, далеку від пасьянсів

За нинішньої ситуації в Україні доцільно повернутися до моделі суміщення посад міністра фінансів та віце-прем’єр-міністра України. Таку думку висловив директор аналітичної групи «Да Вінчі АГ» Анатолій БАРОНІН, коментуючи УНІАН наслідки можливої відставки глави Міністерства фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА.

«Така модель дасть змогу посилити дієвість економічного блоку уряду, а також за умов призначення технічної фігури деполітизувати його роботу, тим самим поставивши за мету ефективність та результативність Кабміну», - вважає аналітик.

На переконання А.БАРОНІНА, у випадку відставки В.ПІНЗЕНИКА його місце має зайняти людина, яка не має жорсткої прив’язки до партійних структур та не загрузла у політичних баталіях.

«Ситуація потребує призначення на цю посаду фігури, яка не бере участі в коаліційних та парламентських пасьянсах. Він повинен бути вільним від політико-партійних зобов’язань та інтересів. Призначення професіонала-економіста, який буде готовий йти на непопулярні рішення, позитивно відобразиться не лише на фінансовому секторі країни але й стане позитивним сигналом для всього ринку», - заявив А.БАРОНІН.

За словами А.БАРОНІНА, в іншому випадку політичні ризики, особливо напередодні президентських виборів, погіршать економічну ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, міністр фінансів В.ПИНЗЕНИК подав заяву у Верховну Раду про свою відставку.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “в нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може. Як і не може відмовитися від своїх професійних підходів”. За таких умов, вважає В.ПИНЗЕНИК, його подальше перебування на посаді міністра фінансів не має сенсу.

Текст заяви В.ПИНЗЕНИКА було оприлюднено сьогодні на офіційному сайті Мінфіну. Проте, через годину заява зникла із сайту фінансового відомства.

Посади першого віце-прем’єр-міністра - міністра фінансів раніше поєднував Микола АЗАРОВ в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.