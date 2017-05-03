Порошенко змінив начальників СБУ у шести областях

Президент України Петро Порошенко здійснив кадрові зміни в керівництві управлінь Служби безпеки України у Києві та Київській області, Одеській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях.

Про це йдеться в указах №123/2017 та №124/2017 від 3 травня, оприлюднених на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив з посади начальника Управління СБУ у Львівській області Віктора Андрейчука та призначив на цю посаду Олександра Ткачука.

Також Порошенко звільнив з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Степана Грещука та призначив на цю посаду Сергія Семочка.

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Порошенко звільнив Едуарда Кріцина з посади начальника Управління СБУ в Харківській області та призначив на цю посаду Андрія Носача.

Також президент звільнив Володимира Пахнюка з посади начальника Управління СБУ в Житомирській області та призначив на цю посаду Віктора Панасюка.

Крім того, глава держави звільнив Ігоря Шкурата з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області та призначив на цю посаду Володимира Пахнюка, який раніше очолював Управління СБУ на Житомирщині.

Крім того, указом президента з посади начальника Управління СБУ в Чернігівській області був звільнений Олександр Довженко та призначений на посаду начальника Управління СБУ в Одеській області замість Сергія Батракова.

Наразі без начальника залишається управління СБУ у Чернігівській області.