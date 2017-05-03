Порошенко привітав Дуду з 226-ю річницею Конституції Речі Посполитої

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові привітав президента Польщі Анджея Дуду з 226-ою річницею Конституції Речі Посполитої, що відзначається 3 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони позитивно оцінили результати засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі, що відбулося 11 квітня у Києві.

Читайте такожУ Мінкульті Польщі кажуть про законність демонтажу пам'ятника воїнам УПА

В контексті вшанування 70-ї річниці операції «Вісла» Порошенко висловив сподівання на незмінність позиції польського керівництва щодо рішучого засудження цього злочину комуністичного режиму, в результаті якого 140 тисяч українців були примусово виселені зі своїх домівок.

Президент України засудив інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року. Він наголосив на неприйнятності спаплюження державних символів України та зазначив, що це вимагатиме реакції польського керівництва.

У відповідь Дуда пообіцяв особисто розглянути цей інцидент та дати йому належну оцінку, аби не допустити подібних рецидивів у майбутньому.

Було також домовлено про координацію кроків з легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні, з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті.

Порошенко запросив главу польської держави відвідати з візитом Україну у поточному році.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. Пам’ятник нібито демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".

У МЗС України назвали провокацією руйнування українського пам'ятника в Польщі.

При цьому у відомстві висловили сподівання, що Київ і Вараша мають спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому нетраплялося подібних інцидентів.