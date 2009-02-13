У БЮТ кажуть, що киян силою зігнали на «шабаш» Черновецького

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді має дані про те, що усіх людей, які прийшли на мітинг до будівлі столичної міської державної адміністрації на підтримку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зігнали примусово та обманом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ у Київраді.

Зокрема, депутати від БЮТ отримали інформацію від своїх представників у районах про те, що по всіх комунальних підприємствах, ЖЕКах, закладах освіти та медицини вчора у другій половині дня були розіслані телефонограми й зроблені усні розпорядження щодо того, по скільки представників кожна з організацій має вивести на мітинг.

“У разі, якщо працівники ЖЕКу, школи, дитсадка чи лікарні не будуть брати участі у шабаші на підтримку чинного мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, їм погрожували доганами та звільненнями”, - стверджує прес-служба БЮТ.

Решту людей, заявляють у фракції, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ привів під стіни Київської міськдержадміністрації обманом. За інформацією БЮТ, до представників блоку звертаються кияни зі скаргами на те, що їх запрошували на продовження вчорашнього мітингу проти підвищення тарифів, зниження виплат працівникам бюджетних установ, утисків власників МАФів, а поставили під прапори Блоку Черновецького.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 лютого, близько 10 тис. киян зібралися біля будівлі КМДА, де проходила чергова сесія столичної ради, вимагаючи скасувати ряд рішень. Зокрема, пікетувальники вимагали знизити тарифи на житлово-комунальні послуги, зберегти безплатну медицину, безкоштовне відвідування дитячих та підліткових клубів, а також забезпечити нормальні умови для розвитку бізнесу. Акція була організована громадськими організаціями столиці та політичними силами, зокрема столичними осередками БЮТ, Блоку Катеринчука, КПУ, Блоку Віталія Кличка, «Народної самооборони».

В акції взяли участь люди різного віку, у тому числі студенти, які прийшли з табличками назв своїх навчальних закладів, а також члени профспілкових організацій та інші.