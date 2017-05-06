Єврокомісія очікує від Києва скасування е-декларування для громадських організацій

Європейська комісія розраховує, що українська влада продовжить активну боротьбу с корупцією, проте скасує одне з положень відповідного законодавства, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки.

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії, передає Deutsche Welle. Зазначається, що Брюссель уже порушував у контактах з Києвом це питання і продовжує це робити.

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Зокрема, Єврокомісія закликала "невідкладно" переглянути законодавчу норму про декларування доходів представниками неурядових організацій.

"Від будь-якого заходу, який ставатиме на заваді суттєвій ролі громадянського суспільства, слід утриматися", - повідомили у прес-службі ЄК.

У Єврокомісії наголосили, що саме громадські організації мали першорядне значення в боротьбі з корупцією в Україні, тоді як е-декларації для них стали "кроком назад".

Також у п'ятницю, 5 травня, було оприлюднено лист від 4 травня за підписом 20 євродепутатів з неформальної групи "Друзі України", в якому йдеться, зокрема, про ці поправки до закону про е-декларування.

Євродепутати висловили свою стурбованість тим, що тепер закон, який мав слугувати суспільному контролю над політиками і чиновниками, може стати засобом тиску на представників неурядових організацій.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій, однак зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

27 березня президент України підписав цей закон. Того ж дня глава держави провів зустріч з громадськими активістами з приводу нового закону щодо е-декларування, на якій сторони домовилися створити робочу групу для напрацювання змін до нього.