Посол США нагадала про необхідність створення антикорупційного суду в Україні

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович нагадала про необхідність створення антикорупційного суду в Україні.

Дипломат в ефірі "Громадського телебачення" зауважила, що реформи у сфері правосуддя є критично важливими.

"Вони важливі і для українців, котрі хочуть, аби до них справедливо ставилися в суді, і для іноземних інвесторів, у випадку, якщо ділові суперечки дійдуть до суду", - сказала посол.

У цьому зв'язку Йованович нагадала підтримувану США програму у сфері юстиції в Україні, яка, за її словами, "допомогла сформулювати дуже важливі закони і поправки до Конституції, ухвалені минулої весни та восени".

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Також, посол зазначила, що нині за участі США відбувається робота з усіма зацікавленими сторонами щодо формування нового Верховного суду. "Окремо ми виділяємо одну важливу реформу - заснування антикорупційного суду України, адже нині в країні є незалежні і здібні слідчі, є незалежні здібні прокурори. Але для забезпечення результатів, яких хочуть українські громадяни, потрібна і судова система, що також буде незалежною", - наголосила Йованович.

Вона сказала, що реформи - це процес, і тому США зацікавлені у стабільному поступі. "І ми його бачимо. Гадаю, що загальні тенденції рухаються у правильному напрямку", - додала Йованович.

Як повідомляв УНІАН, в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF йдеться про те, що антикорупційний суд України має розпочати свою діяльність до кінця березня 2018 року.