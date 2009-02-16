Дубина у відставку не збирається

Інформація про нібито написану головою правління НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ заяву про відставку не відповідає дійсності.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ з посиланням на голову компанії.

«Те, що він (Олег ДУБИНА – УНІАН) написав заяву, не відповідає дійсності», – сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він додав, що О.ДУБИНА, як і раніше, перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, сьогодні у ряді ЗМІ повідомляється, що О.ДУБИНА нібито написав заяву про відставку.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня О.ДУБИНА потрапив до лікарні у передінфарктному стані з діагнозом "ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт".

За інформацією заступника керівника Державного управління справами з медичних питань Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО, О.ДУБИНІ “на діагностичному етапі був застосований метод коронарографії, який виключив необхідність у проведенні ендоваскулярного хірургічного втручання”.

За його словами, О.ДУБИНА одержує повний обсяг необхідної медичної допомоги відповідно до локальних медичних протоколів клініки «Феофанія».

23 січня в ефірі телеканалу «Україна» прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що голова правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.