Трамп влаштує Лаврову прийом у Білому домі

Президент США Дональд Трамп сьогодні зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, щоб обговорити ситуацію в Сирії та інші міжнародні проблеми. Про це повідомили представники Білого дому напередодні, передає Радіо Свобода.

Лавров є найвищим російським посадовцем, який матиме зустріч із Трампом від часу його вступу на посаду в січні цього року.

Переговори Трампа з Лавровим, як очікується, відбудуться після також запланованої на 10 травня зустрічі російського міністра з держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

Під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв поліпшення відносин з Росією, але від часу вступу на посаду змінив риторику на більш традиційну для республіканців. Нині Трамп заявляє про підтримку зусиль НАТО з протидії військовій могутності та агресії Росії в Європі, від країн Балтії до України та Грузії.

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Попри розбіжності щодо Сирії, вона залишається тією проблемою, щодо якої Росія і чиновники адміністрації Трампа декларують можливість працювати разом для перемоги над «Ісламською державою» та іншими екстремістськими групами.

Лавров прибуває до Вашингтона вперше з 2013 року. Він везе російський план припинення насильства в Сирії, після того, як цю угоду минулого тижня підтримали Іран і Туреччина.