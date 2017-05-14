30 травня Сенат Нідерландів проголосує ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС - Порошенко
23 травня Сенат Нідерландів відкриває дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що 30 травня в Сенаті Нідерландів відбудеться остаточне голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.
«Ми зараз не лише на фініші безвізу, але й в очікуванні завершення ратифікації Угоди про асоціацію», - зауважив він.
«23 травня Сенат Нідерландів відкриває дебати, а 30 травня відбудеться голосування. Ми сподіваємося, що воно має бути позитивним для України, для Нідерландів, для Європи», - додав президент.
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Як повідомляв УНІАН, сенат Нідерландів винесе на обговорення питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС 23 травня.
Нижня палата парламенту Нідерландів 23 лютого підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Цей документ ще має ратифікувати верхня палата (сенат).
На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС, яка досі не ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
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За результатами референдуму, що відбувся у квітні 2016 року і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.