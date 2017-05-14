Росія перешкоджає узгодженню "дорожньої карти" для виконання Мінських угод – Порошенко
Президент преконаний, що Україна знайде порозуміння та компроміс, а також знайде достатньо аргументів для РФ для того, щоб ця «дорожня карта» була представлена.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія перешкоджає узгодженню «дорожньої карти» для виконання Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми наголошуємо на необхідності схвалення та ухвалення «дорожньої карти» мінського процесу - що і коли має відбутися. Впевнений в тому, що ми знайдемо порозуміння та компроміс, а також знайдемо достатньо аргументів для РФ для того, щоб ця «дорожня карта» була представлена», - зазначив Порошенко.
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«Єдина, хто цьому перешкоджає – це Росія. Ми не бачимо жодних конструктивних кроків (з її боку - УНІАН)», - додав президент.