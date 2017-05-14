Росія перешкоджає узгодженню "дорожньої карти" для виконання Мінських угод – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія перешкоджає узгодженню «дорожньої карти» для виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми наголошуємо на необхідності схвалення та ухвалення «дорожньої карти» мінського процесу - що і коли має відбутися. Впевнений в тому, що ми знайдемо порозуміння та компроміс, а також знайдемо достатньо аргументів для РФ для того, щоб ця «дорожня карта» була представлена», - зазначив Порошенко.

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«Єдина, хто цьому перешкоджає – це Росія. Ми не бачимо жодних конструктивних кроків (з її боку - УНІАН)», - додав президент.