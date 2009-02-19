У Тимошенко затвердили план боротьби з бідністю

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням затвердив План заходів щодо реалізації в 2009 році Стратегії подолання бідності.

Проект документу на засіданні Кабміну 18 лютого представляла міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці.

„Для вирішення соціально-економічних проблем необхідна цілеспрямована політика держави. Подолання бідності в Україні уряд розглядає як пріоритетний напрям своєї діяльності, реалізація якого є основою досягнення усіх стратегічних цілей”, - сказала міністр.

За словами Л.ДЕНИСОВОЇ, Планом передбачається: забезпечити пом’якшення негативного впливу світової фінансової кризи на ринок праці шляхом збереження кадрового потенціалу підприємств, недопущення зростання рівня безробіття понад прогнозовані обсяги; здійснювати професійну перепідготовку кадрів з метою адаптації їх до нових вимог ринку праці; посилити контроль за своєчасною виплатою заробітної плати та погашенням заборгованості з її виплати; проводити індексацію доходів населення з метою захисту купівельної спроможності громадян тощо.

„Для оперативного і ефективного вирішення проблемних питань щодо виплати адресної соціальної допомоги в регіонах буде проводитись постійний моніторинг стану їх фінансування та виплат. Також для відслідковування ситуації з бідністю на національному та регіональних рівнях здійснюватиметься моніторинг показників бідності та виконання плану цих заходів. На основі такого моніторингу уряд прийматиме відповідні рішення про подальші дії щодо розв’язання цієї проблеми”, - наголосила Л.ДЕНИСОВА.