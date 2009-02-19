Київська влада оголосила “масштабний наступ”
Експерт пояснює, чому нервують глави РДА
Київська міська влада розпочала “масштабний наступ на корупцію на місцях, що викликало нервову реакцію керівництва районів”, вважає директор Всеукраїнського соціологічного союзу політолог Сергій КУЗЬМЕНКО. В інтерв’ю УНІАН він відзначив “зростання кількості скарг киян на роботу райдержадміністрацій”.
На його думку, керівники районів “вдаватимуться до найбрудніших піар-технологій, аби виправдатися в очах громадськості”. «Корупція, що розквітла на районному рівні, – сказав політолог, – змушує мера застосовувати жорсткі заходи. Районні керівники звикли поводитися як феодальні князьки». Тому, коли міська влада намагається їх контролювати – шляхом перевірки цільового використання бюджетних коштів та прозорості приватизації комунального майна – “вони бурхливо реагують і влаштовують публічні шоу”, вважає С.КУЗЬМЕНКО.