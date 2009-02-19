Київська влада оголосила “масштабний наступ”

Київська міська влада розпочала “масштабний наступ на корупцію на місцях, що викликало нервову реакцію керівництва районів”, вважає директор Всеукраїнського соціологічного союзу політолог Сергій КУЗЬМЕНКО. В інтерв’ю УНІАН він відзначив “зростання кількості скарг киян на роботу райдержадміністрацій”.

На його думку, керівники районів “вдаватимуться до найбрудніших піар-технологій, аби виправдатися в очах громадськості”. «Корупція, що розквітла на районному рівні, – сказав політолог, – змушує мера застосовувати жорсткі заходи. Районні керівники звикли поводитися як феодальні князьки». Тому, коли міська влада намагається їх контролювати – шляхом перевірки цільового використання бюджетних коштів та прозорості приватизації комунального майна – “вони бурхливо реагують і влаштовують публічні шоу”, вважає С.КУЗЬМЕНКО.