У РНБО назвали ініціатора блокування Яндекса в Україні

Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання.

"З цього боку це пропозиція Служби безпеки України", - сказав Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Нацбанку.