Порошенко назвав репресії проти кримських татар новою "підло прихованою депортацією"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія робить все, щоб і далі витискати кримських татар зі своєї рідної землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час вечора-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

«В 2014-му, незадовго до 70-х роковин депортації вже пострадянська, але так само авторитарна Росія анексувала український Крим. Тисячі кримських татар поневолі змушені знову покидати рідні домівки», - зазначив він.

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«Окупанти роблять усе, аби й далі витискати волелюбний народ зі своєї рідної землі. Що це як не нова неоголошена, підло прихована депортація?», - зауважив глава держави.

«Заборона на діяльність Меджлісу в Криму, яку засудив Міжнародний Суд ООН; арешти й катування, утиски етнічних українців і кримських татар, безслідне зникнення людей – це лише окремі штрихи до портрету тимчасової злочинної самопроголошеної так званої кримської «влади», - додав президент.

***18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також як День боротьби за права кримськотатарського народу.