У скільки цього року обійдеться Україні Верховна Рада
Депутати затвердили кошторис
Верховна Рада України затвердила кошторис парламенту на 2009 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 347 народних депутатів з 440 зареєстрованих в сесійній залі.
Як пояснив голова Комітету ВР з питань регламенту Олександр ЄФРЕМОВ, на забезпечення діяльності парламенту потрібно близько 800 млн. грн. При цьому в нинішньому кошторисі дефіцит становить 118 млн.
За словами О.ЄФРЕМОВА, практично не вистачає коштів на оплату проживання депутатів у готелях, скорочено статті на транспортні видатки, а також скорочено статті фінансування, що стосуються забезпечення основних питань діяльності депутатів.
О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що немає коштів на завершення будівництва комітетів по вулиці Садовій, 3-А.
За його словами, бюджет ВР цього року затверджений в розмірі майже 600 млн. грн.