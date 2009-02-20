У скільки цього року обійдеться Україні Верховна Рада

Верховна Рада України затвердила кошторис парламенту на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 347 народних депутатів з 440 зареєстрованих в сесійній залі.

Як пояснив голова Комітету ВР з питань регламенту Олександр ЄФРЕМОВ, на забезпечення діяльності парламенту потрібно близько 800 млн. грн. При цьому в нинішньому кошторисі дефіцит становить 118 млн.

За словами О.ЄФРЕМОВА, практично не вистачає коштів на оплату проживання депутатів у готелях, скорочено статті на транспортні видатки, а також скорочено статті фінансування, що стосуються забезпечення основних питань діяльності депутатів.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що немає коштів на завершення будівництва комітетів по вулиці Садовій, 3-А.

За його словами, бюджет ВР цього року затверджений в розмірі майже 600 млн. грн.