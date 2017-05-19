Прем'єр Володимир Гройсман запропонував депутатам Верховної Ради розглянути наступного пленарного тижня питання про довіру або недовіру до його уряду.

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Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "1+1".

"Я не боюся звіту в парламенті", - сказав Гройсман на зауваження журналістки про те, що він нібито уникає зустрічі з депутатами через страх втратити посаду.

"Коли був рік, я вийшов на трибуну українського парламенту, 14 квітня, відзвітував", - зазначив прем'єр і додав, що теж саме роблять у профільних комітетах його міністри.

Крім того, Гройсман запропонував Раді розглянути питання про довіру до уряду наступного тижня.

"Я пропоную наступного пленарного тижня в будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім", - заявив прем'єр.

Він також відповів на звинувачення про те, що нібито лобіює певних людей на посади. "Я нікого не кришую. Я нікого не лобіюю призначати, я нікого не змушую писати заяви", - сказав чиновник.