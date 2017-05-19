Гройсман запропонував Раді розглянути питання про довіру до уряду наступного тижня
Він також відповів на звинувачення про те, що нібито лобіює певних людей на посади.
Прем'єр Володимир Гройсман запропонував депутатам Верховної Ради розглянути наступного пленарного тижня питання про довіру або недовіру до його уряду.
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Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "1+1".
"Я не боюся звіту в парламенті", - сказав Гройсман на зауваження журналістки про те, що він нібито уникає зустрічі з депутатами через страх втратити посаду.
"Коли був рік, я вийшов на трибуну українського парламенту, 14 квітня, відзвітував", - зазначив прем'єр і додав, що теж саме роблять у профільних комітетах його міністри.
Крім того, Гройсман запропонував Раді розглянути питання про довіру до уряду наступного тижня.
"Я пропоную наступного пленарного тижня в будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім", - заявив прем'єр.
Він також відповів на звинувачення про те, що нібито лобіює певних людей на посади. "Я нікого не кришую. Я нікого не лобіюю призначати, я нікого не змушую писати заяви", - сказав чиновник.