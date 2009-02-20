Грач готується до бою: завтра його виганятимуть з керівництва КПУ

Лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ на завтрашньому пленумі ЦК КПУ збирається «уважно вислухати» питання про його можливе виведення з керівництва партії.

Про це він заявив у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності дана інформація.

“Так, завтра буде пленум ЦК Компартії, і розглядатиметься це питання. Якщо, звичайно, його затвердять члени ЦК на порядку денному і ухвалять таке рішення”, - зокрема сказав Л.ГРАЧ.

“У зв`язку з чим таке рішення? Я завтра вислухаю уважно, сподіваюся, не з джерела інформації, без наближених, прихильників, а офіційну інформацію, то на неї і дам відповідь. Зараз більше не можу сказати”, - додав він.

Відповідаючи на запитання про можливий результат розгляду даного питання, Л.ГРАЧ заявив: «Як це мене хтось може вигнати? Партія не приватна лавка, в партії є статут, програма, є в партії виборні органи, які вирішують це. Отже, персонально цього зробити ніхто не може, і говорити про це, принаймні, не культурно».

Відповідаючи на запитання про інформацію «джерел», поширену деякими ЗМІ про, нібито, існуючі домовленості між ним і бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ, Л.ГРАЧ підкреслив: «Це все мерзотності, можете далі не цитувати! Я ФІРТАША в очі ніколи не бачив, і не збираюся бачити».

При цьому він додав: «Ситуація з цими «джерелами» нагадує мені 37 рік, тобто всюди стукачі. Я почуваюся абсолютно впевнено, тому що я правий! Для мене це головне».