Полторак заявив про збільшення фінансування Сил спецоперацій

Міністр оборони України Степан Полторак у п'ятницю, 19 травня, перебуваючи з візитом у Литві, заявив про збільшення фінансування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, повідомили у прес-службі Міноборони.

"Поспілкувавшись із командувачем ССО, я ухвалив рішення про збільшення фінансового ресурсу. Після відрядження прийму певні організаційні та управлінські рішення щодо покращення інфраструктури підрозділу та придбання певних типів оснащення", - сказав Полторак.

Окрім того, Полторак під час зустрічі командувачем Штабу ССО НАТО віце-адміралом Коліном Кілрейном сказав, що українська сторона зацікавлена у навчаннях своїх бійців та відзначив важливий результат роботи іноземних інструкторів.

Читайте такожСили спецоперацій запустили власний сайт

"За останній рік ми не втратили жодного сантиметру нашої землі, зменшилась чисельність бойових втрат і ми маємо певні успіхи у бойових питаннях", - нагосив Полторак.

Нагадаємо, у січні Генштаб назвав три ключові завдання для Сил спецоперацій на наступний рік.