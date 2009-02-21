Тимошенко відзначить 23 лютого покладанням квітів

Детальніше повідомляє прес-служба

У понеділок, 23 лютого, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата з нагоди Дня Захисника Вітчизни. Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, церемонія розпочнеться о 10.00 в парку Слави. Акредитація журналістів здійснюється до 16.00 22 лютого за телефонами: 256-77-68, 256-66-43, 8(063)282-49-26, 8(067)468-46-62, 8(050)385-55-21, 8(067)230-17-05.

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