Справа Умерова: попереднє засідання суду в окупованому Криму відбудеться в закритому режимі

Попереднє засідання суду у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова відбудеться в закритому режимі.

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Про це сам Умеров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що засідання пройде в Сімферопольському районному суді 31 травня об 11.00.

«Засідання проходитиме в закритому режимі», - підкреслив Умеров.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року так званий «прокурор» окупованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також переведення в психіатричну лікарню для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці та цукровий діабет, Умерова примусово утримували 3 тижні в психіатричній лікарні.

21 березня 2017 року Умерову вручили обвинувальний вирок у його справі.