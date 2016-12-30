Росія занесла Умерова до переліку "терористів та екстремістів"

У списку він знаходиться під номером 5826.

Про це повідомила Айше Умерова, дочка переслідуваного активіста, у Facebook.

«Ось і пояснення вчорашньої ситуації з неможливістю виплати ними ж призначеного штрафу за нібито адмінпорушення (зустріч 22 вересня). Чекати хоча б на рішення свого ж суду – ні, не чули», – написала Айше Умерова.

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29 грудня Ільмі Умеров не зміг оплатити в банку штраф, присуджений йому за участь у засіданні Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 16 грудня, ФСБ в окупованому Криму ознайомила Умерова з новими «матеріалами справи». За словами адвоката Еміля Курбедінова, це означає, що в Криму проти Умерова хочуть порушити ще одну «кримінальну справу».

12 травня на той час «прокурор» Криму Наталія Поклонська повідомила, що слідчі УФСБ порушили проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, поміщення до психіатричної лікарні для проведення примусової експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Умерова викликало сильний суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену важку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували 3 тижні в психіатричній лікарні.

7 вересня Умерова відпустили з психлікарні. Зараз він перебуває вдома, в Бахчисараї, під підпискою про невиїзд.