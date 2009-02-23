Тимошенко більше за все влаштував би «неписьменний» міністр юстиції?

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ звинувачує прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО у спробі призначити повністю підконтрольного їй міністра юстиції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Міністр юстиції має компетенцію перевіряти всі нові закони на їхнє узгодження з існуючою нормативною базою. Очевидно, що для цілковитої узурпації влади в країні Ю.ТИМОШЕНКО потрібен не міністр, а людина, яка дозволить своє факсиміле «ліпити» під будь-чим і будь-коли. Бажано - не читаючи того, що їй чи йому підносять. А ще краще – неписьменна, бо як прочитає, то може засумніватися», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи інформацію щодо можливої заміни міністра юстиції.

Політик вважає, що для уряду стало традицією ігнорування законодавства України заради досягнення своїх цілей. «Хочу нагадати, що своє урядування у 2007 році Ю.ТИМОШЕНКО починала з «дозволу» митникам та податківцям не виконувати розпоряджень судів. Наступним кроком були “рейдерські” захоплення держустанов, зокрема Фонду державного майна та судів, у яких розглядалися справи про дострокові вибори. Апетит приходить під час їжі – зрозумівши, що захопити всю судову систему важко, БЮТ вирішив поставити на чолі Мін’юсту маріонетку з факсиміле. Дешево і сердито», - наголосив І.КРІЛЬ.

«Якщо в умовах кризи зміна економічного блоку уряду, про що “Єдиний центр”, нагадаю, говорив ще влітку, зрозуміла, то заміну міністра юстиції можна пояснити лише політичними мотивами, – вважає народний депутат. – Ю.ТИМОШЕНКО будь-якими методами хоче позбутися всіх, хто ще здатен висловлювати тверезу оцінку тому, що відбувається в країні. Це вкотре підтверджує: цей уряд займається не боротьбою з кризою, а тим, щоб якомога довше зберегти себе у владі. Тому вирішення економічних проблем почнеться лише після відставки всього уряду і заміни його на команду професіоналів».