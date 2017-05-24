Меркель скликає лідерів країн "нормандської четвірки" на саміт - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скликає президентів України, Франції та РФ Петра Порошенка, Емануеля Макрона та Володимира Путіна на саміт з урегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє видання Der Tagesspiegel.

Як зазначає видання, українська армія воює з підтримуваними Росією сепаратистами на сході України впродовж майже трьох років.

Німеччина і Франція намагалися виступати як посередники на ранній стадії переговорів, але мирні угоди, досягнуті в Мінську в 2014 і 2015 роках, досі не виконані.

Меркель вже обговорила питання з новим лідером Франції Макроном, який сподівається продовжити роботу, що розпочав його попередник Франсуа Олланд.

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У суботу, 20 травня, Меркель зустрілася з Порошенком в Німеччині, а з Путіним проводила зустріч у Сочі на початку травня. Порошенко заявив на зустрічі з Меркель, що Мінським угодам немає жодної альтернативи.

Однак поки мирний процес не просувається вперед, бойовики на Донбасі за підтримки Росії випускають свої власні «паспорти», які будуть визнані Москвою, запровадили рубль як платіжний засіб, «приватизують» українські компанії. В уряді ФРН ці події відстежують із занепокоєнням, тому що таким чином може бути підготовлене відокремлення регіону від України.