Мінгареллі закликав українську владу не допускати тиск на антикорупційні ГО

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі закликає українську владу вдатися до рішучих дій щодо недопущення здійснення тиску на антикорупційні громадські організації.

Про це дипломат сказав у коментарі УНІАН.

Зокрема, Мінгареллі прокоментував звинувачення деяких народних депутатів про нібито відмивання коштів громадською організацією «Центр протидії корупції», а також щодо незаконного збагачення за рахунок цих коштів.

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"Перша моя реакція – це зростання стурбованості щодо, як видається, ще одного випадку тиску на антикорупційні громадські організації. Вчорашня подія у Верховній Раді погіршує негативний тренд, який почав прискорюватись цієї весни. Ми вже бачили інші спроби втручання в цьому напрямку. Крім того, ми вже висловили свою позицію щодо внесення змін до законодавства, які зобов’язують антикорупційні громадські організації подавати електронні декларації подібно до державних посадових осіб. Це ускладнює роботу таких організацій", - заявив Мінгареллі.

Також він висловив думку, чому саме зараз відбувається тиск на антикорупційні громадські організації.

"Україна досягає вирішального етапу в своїх зусиллях у боротьбі з корупцією. І можливо, це знак того, що певні особи відчувають загрозу, і це добрий знак. НАБУ зараз розслідує безліч гучних справ й вже оголосило про намір передати їх до суду", - зауважив посол.

«Антикорупційні громадські організації продовжують грати свою законну роль сторожового. Це є ключовим для притягнення до відповідальності представників влади та державних посадових осіб. Влада повинна вдатися до рішучих дій задля стримування цього нового тренду посилення тиску. Інакше, в цьому можна побачити тривожні сигнали, які нагадують минулі темні для країни часи», - наголосив Мінгареллі.

Він додав, що ЄС продовжує пильно стежити за станом демократії та реформ в Україні. «Ключовими питаннями для ЄС залишаються реальна боротьба з корупцією та повага до роботи громадянського суспільства. Вони є визначальними для нашої підтримки Україні в майбутньому. Організації громадянського суспільства, включаючи антикорупційні громадські організації, відіграють важливу роль в трансформації України та наближенні країни до ЄС. Їх потрібно підтримувати та захищати, а не здійснювати нападки", - переконаний посол.