Литвин: звернення Кравчука загострить ситуацію
Ніяких дострокових виборів... хоча...
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що звернення Першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА до нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо відставки останнього загострить політичне протистояння в Україні.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу.
“Ніяких дострокових президентських виборів, і ніякої реалізації заклику, з яким виступив Л.КРАВЧУК не буде”, – заявив голова ВР.
“Хоча я не виключаю дочасних виборів Президента, але вони будуть залежати не від закликів окремих політиків, груп політиків, політичних партій, а вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація”, – додав В.ЛИТВИН, підкресливши, що ситуація може “увійти в некероване річище”, коли політики і влада вимушені будуть погодитися на дочасні і президентські, і парламентські вибори.
“В разі такого розвитку подій немає жодної гарантії, що такі вибори відбудуться в демократичний цивілізований спосіб”, – зазначив В.ЛИТВИН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.КРАВЧУК під час телезвернення, яке транслювали українські телеканали, закликав В.ЮЩЕНКА добровільно подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори.