Литвин: звернення Кравчука загострить ситуацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що звернення Першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА до нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА щодо відставки останнього загострить політичне протистояння в Україні.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

“Ніяких дострокових президентських виборів, і ніякої реалізації заклику, з яким виступив Л.КРАВЧУК не буде”, – заявив голова ВР.

“Хоча я не виключаю дочасних виборів Президента, але вони будуть залежати не від закликів окремих політиків, груп політиків, політичних партій, а вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація”, – додав В.ЛИТВИН, підкресливши, що ситуація може “увійти в некероване річище”, коли політики і влада вимушені будуть погодитися на дочасні і президентські, і парламентські вибори.

“В разі такого розвитку подій немає жодної гарантії, що такі вибори відбудуться в демократичний цивілізований спосіб”, – зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.КРАВЧУК під час телезвернення, яке транслювали українські телеканали, закликав В.ЮЩЕНКА добровільно подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори.