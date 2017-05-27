Україна досягла значних результатів у реформуванні "оборонки" та наближенні до стандартів НАТО – нардеп

Сьогодні голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Фріз бере участь у засіданні ПА НАТО у Тбілісі (Грузія).

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"Слід визнати, що на момент початку агресії наші сили безпеки і оборони були повністю демонтовані попередніми урядами. Це сталося через те, що до 2014 року існувала думка: проведення миролюбної політики є гарантією того, що країна не стане жертвою агресії. Досвід України показав, що це не так. І навіть, якщо вас протягом більше 20 років називають братнім народом, це абсолютно не означає, що в якийсь момент частина вашої території не буде окупована, - заявила народний депутат. - Тому я завжди кажу: найдурніший заєць в лісі той, який думає, що якщо добре себе поводити, то вовк не посміє його з'їсти. На жаль, ми усвідомили помилковість даної тези втратою 10% території країни і загибеллю десятка тисяч військовослужбовців і цивільних осіб під обстрілами окупаційних військ на Донбасі».

За словами політика, євроатлантичний вибір України сьогодніє очевидним. Згідно з соціологічними опитуваннями, проведеними в грудні 2016 року, вступ України в Альянс підтримує 72% населення України.

"Одним з ключових досягнень за останні півтора року є прийняття СВБ і перехід на три рівні планування в секторі безпеки і оборони. Його розвиток тепер систематизовано, підпорядковане завданням короткострокового, середньострокового і довгострокового горизонтів. Вперше за роки незалежності завершено повний цикл оборонного планування», - відзначила Фріз.