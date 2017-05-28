Трамп планує зміни у Білому домі через справу про зв'язки з Росією - The Washington Post

Президент США Дональд Трамп та його радники намагаються стримати кризу через ймовірні зв'язки з РФ. Вони хочуть здійснити перестановки в команді та створити "військовий штаб", передає The Washington Post з посиланням на кількох помічників та союзників Трампа.

"Білий дім планує значно агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа з Росією, у тому числі його зятя та старшого радника Джареда Кушнера", - йдеться у матеріалі.

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Також у Білому домі намагаються переглянути комунікацію з громадськістю. Планується, що Трамп частіше буде проводити поїздки країною для спілкування зі своїми прихильниками. "Переглянуть й хід і характер проведення брифінгів, що можливо зменшить у них роль прес-секретаря Шона Спайсера", - розповіли у WP.

Крім того, можливо, в команду Трампа повернуть членів передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі та його заступник Девід Боссі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання The Washington Post, Джаред Кушнер на початку грудня 2016 року пропонував у Вашингтоні російському послу Сергію Кисляку створення "таємного безпечного каналу зв'язку.

Також стало відомо, що ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі щодо зв'язків з Росією.