У Берліні завтра зустрінуться заступники голів МЗС країн "нормандської четвірки"

Заступники міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" завтра проведуть зустріч у Берліні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

"Заступники міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії зустрінуться в Берліні у вівторок, щоб обговорити кризу в Україні у форматі нормандської групи", - повідомив представник відомства.

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Як відомо, сьогодні в Парижі зустрінуться президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін. Як заявили у Кремлі, президент Росії летить у Париж з «добре відомою» позицією щодо України і оцінює з «песимізмом» позицію України щодо Мінських угод.