Військовий прокурор Матіос у відповідь на звинувачення Горбатюка обзиває його і жартує про наркоманів

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос виступив із різкою критикою на адресу начальника Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка. Відповідну заяву він розмітив на своїй сторінці у Facebook.

У своїх звинуваченнях Матіос перейшов конкретно на особистості та образи.

"Що нюхає пан Горбатюк? Є у нас тут колега один, якщо так можна сказати...працює він так само, як цей внизу на гіфці. Правда, нашому теж дістається котячого хвоста нанюхатись", - написав прокурор.

Крім цього, він порадив Горбатюку "не нюхати і працювати без скиглення, що вічно щось танцювати заважає".

"Завалив всю роботу, бо не здатен (окрім як язиком) працювати. Майже трирічний піар на крові, траляля телефоном в усіх синхронах телеканалів та постійний "дивний" злив матеріалів кримінальних проваджень на сторону собі подібним політиканам, і не лише їм. Це і є його основна "прокурорська" робота", - написав Матіос.

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Також він зазначив, що це не те, що "потрібно горю і скорботі родичів та близьких загиблих на Майдані".

"Звісно, він ще ...надцять років може годувати людей надією, може словесним блудом перекидати свою нездатність працювати на інших. Але всі розуміють і знають-правда має таку властивість: рано чи пізно, але вона стає відомою", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Горбатюк звинуватив Матіоса у перешкоджанні розслідуванню злочинів проти Євромайдану. Горбатюк зазначив, що рапортів щодо дій Матіоса вже написано близько двох десятків, але реагування на них немає.