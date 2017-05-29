Військовий прокурор Матіос у відповідь на звинувачення Горбатюка обзиває його і жартує про наркоманів
Він порадив Горбатюку "не нюхати і працювати без скиглення, що вічно щось танцювати заважає".
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос виступив із різкою критикою на адресу начальника Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка. Відповідну заяву він розмітив на своїй сторінці у Facebook.
У своїх звинуваченнях Матіос перейшов конкретно на особистості та образи.
"Що нюхає пан Горбатюк? Є у нас тут колега один, якщо так можна сказати...працює він так само, як цей внизу на гіфці. Правда, нашому теж дістається котячого хвоста нанюхатись", - написав прокурор.
Крім цього, він порадив Горбатюку "не нюхати і працювати без скиглення, що вічно щось танцювати заважає".
"Завалив всю роботу, бо не здатен (окрім як язиком) працювати. Майже трирічний піар на крові, траляля телефоном в усіх синхронах телеканалів та постійний "дивний" злив матеріалів кримінальних проваджень на сторону собі подібним політиканам, і не лише їм. Це і є його основна "прокурорська" робота", - написав Матіос.
Читайте такожМатіос повідомив про затримання двох бійців "Азова" за вбивство
Також він зазначив, що це не те, що "потрібно горю і скорботі родичів та близьких загиблих на Майдані".
"Звісно, він ще ...надцять років може годувати людей надією, може словесним блудом перекидати свою нездатність працювати на інших. Але всі розуміють і знають-правда має таку властивість: рано чи пізно, але вона стає відомою", - підсумував він.
Як повідомляв УНІАН, Горбатюк звинуватив Матіоса у перешкоджанні розслідуванню злочинів проти Євромайдану. Горбатюк зазначив, що рапортів щодо дій Матіоса вже написано близько двох десятків, але реагування на них немає.