Горбатюк звинуватив Матіоса у перешкоджанні розслідуванню злочинів проти Євромайдану

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не зацікавлений у розслідуванні злочинів проти учасників Революції гідності і перешкоджає цьому.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Горбатюк повідомив, що неодноразово подавав скарги на адресу Матіоса на ім'я глави ГПУ Юрія Луценка.

Читайте також"Криваві гроші": донька Манафорта підозрює батька у причетності до розстрілів на Майдані - ЗМІ

"Матіос, напевно, хотів би, щоб у розслідуванні злочинів проти Євромайдану був провал. Але це не так. Результати є і досить вагомі, робота триває. І далі вони будуть, результати по притягненню винних до відповідальності. У той же час слідство постійно стикається з перешкодами у розслідуванні цих справ. На жаль, ці перешкоди виходять у тому числі від керівництва Генеральної прокуратури, зокрема і від Матіоса. У зв'язку з цим я неодноразово генпрокурору подавав письмові скарги, в тому числі з приводу того, в чому саме полягають ці порушення, але, на жаль, реагування немає", - сказав він.

Говорячи про конкретні приклади порушень, Сергій Горбатюк розповів: "Передача економічних справ. Була нарада, на якій ніякого обговорення економічних справ не відбувалося, було складено протокол. Після цього протокол потрапляє до Матіоса, в нього вносяться завідомо неправдиві дані про те, що слідство неефективне і справи забираються. Це один випадок. Наступний. Розслідування вбивств 19 лютого в Хмельницькому. Протягом 2,5 років військова прокуратура розслідувала, тому що підозрювалися співробітники СБУ. Одночасно за результатами розслідування прийшли до висновків, що "майданівці" самі себе перестріляли. У зв'язку з цим наш Департамент змушений забрати це виробництво і почати з нуля розслідування через 2,5 року, і витрачати на це час ті ж самі штати, давати додаткових слідчих, яких у нас і так недостатньо".

Він додав, що рапортів щодо дій Матіоса вже написано близько двох десятків, реагування на них немає. На думку начальника Департаменту ГПУ, Анатолій Матіос своєю критикою намагається прикрити відсутність результатів у розслідуванні резонансних злочинів у військовій сфері.

Читайте такожГончаренко та ще троє екс-беркутівців, підозрюваних у вбивствах на Майдані, втекли до Росії

Також, коментуючи критику Матіоса про результати по "справах Євромайдану", Горбатюк сказав: "Фактично Матіос звинуватив генпрокурора у брехні. Тому що в середу генпрокурор у Верховній Раді повідомляє, що в розслідуванні справ Майдану є досить вагомі результати, а вже в суботу Матіос заявляє, що, виявляється, провал. Думаю, Матіос каже неправду".

Говорячи про результати Департаменту, керівник відомства підкреслив, що всього на сьогоднішній день у справах про злочини проти Євромайдану повідомлено про підозру понад 350 особам, стосовно 230 направлено до суду обвинувальні акти і є вже більше 35 вироків.