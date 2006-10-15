Кримські нашоукраїнці змінили лідера

У Кримській республіканській організації партії "Народний Союз "Наша Україна" обрано нового голову - замість народного депутата Володимира ШКЛЯРА ним став Володимир ЗДИРКО, який раніше працював керівником виконавчого комітету кримської парторганізації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на III звітно-виборчій конференції КРО НСНУ, що відбулася 14 жовтня в Євпаторії.

Питання про зміну лідера кримських "нашоукраїнців" виносилося на партконференцію за ініціативою В.ШКЛЯРА. Він пояснив необхідність обрання нового голови КРО НСНУ тим, що повинен зосередитися на роботі народного депутата і хоче підготуватися "до захисту докторської дисертації, яка лежить вже півроку".

На конференції також було прийнято рішення про обрання В.ШКЛЯРА заступником голови Кримської організації НСНУ і членом ради парторганізації.

Довідка: 65-річний В.ЗДИРКО працював у Кримському обкомі комсомолу, в обласній організації товариства "Знання", в Раді міністрів АРК. У НСНУ перебуває з дня заснування партії.