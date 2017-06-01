Візова лібералізація є давно заслуженою нагородою для України за важливі реформи - Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган заявляє, що візова лібералізація є давно заслуженою нагородою для України за важливі реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

«Через 10 днів, 11 червня, набуде чинності візова лібералізація Це дійсно давно заслужена нагорода за важливі реформи, які впроваджуються Україною і найкращий приклад того, як громадяни можуть скористатися перевагами реформ», - сказав єврокомісар.

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Він додав, що «сигнал дуже чіткий - реформи дають результати».

«Лібералізація візового режиму сприятиме взаємодії у багатьох сферах і наблизить наші суспільства», - зазначив Ган.

Єврокомісар також висловив сподівання, що особливо молоді люди зможуть скористатися цими можливостями.

«Візова лібералізація набирає чинності на початку канікул. І я сподіваюся, що багато людей зможуть використати цю можливість під час літа. І студенти зможуть податися, наприклад, на стипендії Erasmus Mundus, і їх буде більше, ніж раніше», - переконаний Ган.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада ЄС ухвалила рішення, яким остаточно затвердила надання громадянам України безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу.

17 травня у Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з Євросоюзом.

Документ був підписаний у Страсбурзі президентом Європарламенту Таяні та міністром внутрішніх справ і національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

Після підписання законодавчий акт був оприлюднений в Офіційному журналі ЄС, і вже 11 червня безвізовий режим набуде чинності.