Яценюк про БЮТ та ПР: ті ж самі люди, та сама макітра, ті самі вареники

Фракції Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів не проголосують за проведення парламентських виборів за відкритими списками.

Про це сказав в ефірі телеканалу “Інтер” народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

“Чи проголосують сьогодні великі фракції в парламенті за таку виборчу систему (йдеться про голосування не тільки за партію, а й за конкретних людей в партійному списку - УНІАН)? Ні!” - зазначив він.

За його словами, політичні сили не зацікавлені в цьому, оскільки необхідно “буде набирати справжніх політиків, які матимуть свою позицію”. Він додав, що тоді не спрацьовуватиме система за якою “примушують тиснути на кнопку”. А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що лідерам політичних сил “набагато краще мати безмовних людей, яких фактично використовують”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на тому, що влада повинна нести політичну відповідальність. За його словами, “одні і ті ж самі люди, одні і ті ж самі заяви, одна і та сама макітра, ті самі вареники, тільки перевертаються - одні зверху, а другі - знизу”.