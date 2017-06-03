У Житомирі освітяни поспілкувалися із Гриневич на тему Нової української школи

Освітяни Житомирщини, серед яких директори та вчителі шкіл, професійно-технічних закладів освіти, викладачі вищих навчальних закладів, поспілкувалися із міністром освіти та науки України Лілією Гриневич на тему створення Нової української школи, повідомляє сьогодні, 3 червня, прес-служба Житомирської облдержадміністарції.

Відкритий діалог пройшов у стінах Житомирського державного університету імені І. Франка.

«Середня освіта, незважаючи на те, що вона є базою для здобуття наступних щаблів освіти, насправді занедбувалася впродовж останнього часу досить серйозно і це виразилося в кількох ознаках. Перша – це дуже низький соціальний статус вчителів в загальноосвітніх школах, друга – це підхід до формування змісту освіти. Третя проблема – це те, що ми дуже мало вкладали в інфраструктуру і забезпечення шкіл. Тому необхідні зміни, щоб цю школу зробити попереду руху суспільства. Ми маємо підготувати того випускника, який далі буде успішно розвивати свою освітню кар’єру в тому чи іншому напрямку», – цитує прес-служба ОДА Гриневич.

Читайте такожГолова Житомирської ОДА Гундич та міністр освіти Гриневич обговорили питання інвестицій в освіту

Також міністр додала, що сьогодні Україна за якістю середньої освіти за міжнародними показниками займає 38 місце з 76 країн, але людський капітал в Україні має неймовірний потенціал. Про це свідчать досягнення українців, які потрапляють чи в науку, чи на різні посади в різних країнах світу. Гриневич озвучила результати дослідження «Що буде потрібно роботодавцю на ринку праці від їхніх найманих працівників у 2020 році?», де в першу роботодаців цікавлять вміння працівників вирішувати складні комплексні проблеми, критичне мислення, креативність, емоційний інтелект- тобто, все те, чого ще не навчають в школі.

«Для того, щоб у нас було менше ситуацій, через які дитина ризикує власним здоров’ям і навіть життям, вона має відрізняти брехню від правди, саме тому потрібно формувати навички критичного мислення, аргументації, вміння пошуку, дослідництва будь-якої ситуації, і ми повинні вміти навчити цьому тепер наших дітей у школі. Тому компетентність – це знання, уміння й ставлення. Цьому і навчатиме Нова українська школа», – наголосила Гриневич.