ВР відмінила дострокові вибори депутатів Тернопільської облради

Верховна Рада України відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України «Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради» проголосувало 250 народних депутатів із 428, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість намірами окремих політичних сил скасувати перевибори Тернопільської облради.