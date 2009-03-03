Центральному офісу партії Ющенка відключили світло та тепло

З вівторка у центральному офісі партії "Наша Україна" відключено електроенергію та опалення.

Про це повідомляє джерело "Української правди" у центральному офісі партії.

"Керівництво центрального виконкому партії, зібравши співробітників офісу, повідомило, що всі розходяться додому. Будь-яка інформація буде повідомлена вам у телефонному режимі", - сказав співрозмовник.

За його словами, співробітники усіх регіональних офісів партії, у тому числі і центрального, два місяці не отримували заробітної плати.

Зі свого боку в.о. голови центрального виконкому "Нашої України", відповідаючи на запитання співробітників про перспективи партії, сказав, що нічого конкретного відповісти не може.

"Усе буде добре. Усі дотичні до партії люди знайомі із ситуацією і обіцяють в найближчий термін цю проблему вирішити. Було б безглуздо в рік президентських виборів ставити на партії хрест, я думаю, це всі розуміють", - нібито сказав він.

Зі свого боку депутати-нашоукраїнці, відповідаючи на запитання щодо політичних та фінансових перспектив партії, не можуть дати чіткої відповіді.

"По суті, ми до "Нашої України" вже не маємо ніякого стосунку. Ми створили депутатське об’єднання "За Україну". Єдина людина, яка може вирішити це питання – Віктор Ющенко. Він є головою партії", - сказала Ксенія Ляпіна

У свою чергу заступник голови партії, депутат Зиновій Шкутяк заявив, що у нього немає жодної інформації щодо перспектив партії.

"Звертайтеся з цим питання до її голови Віктора Ющенка", - сказав він.

Як відомо, у листопаді минулого року на 4 звітно-виборчому з’їзді партії Ющенка було одноголосно вибрано головою "Нашої України".